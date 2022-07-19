В Индии создали кольцо с почти 25 тыс. бриллиантов. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Индийская компания SWA Diamonds создала кольцо под названием «Ами» (в переводе с санскрита — «бессмертие»), украшенное 24 679 бриллиантами. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили на сайте организации.

На кольце размещено рекордное количество ограненных алмазов. Ими усыпана вся поверхность украшения, выполненного в форме розовой вешенки — съедобного гриба, растущего в тропических районах Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Австралии.

«Этот гриб символизирует бессмертие и долголетие», — пояснил выбор дизайна для изделия управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян.