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В Индии создали кольцо с почти 25 тыс. бриллиантов. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Индийская компания SWA Diamonds создала кольцо под названием «Ами» (в переводе с санскрита — «бессмертие»), украшенное 24 679 бриллиантами. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили на сайте организации.

На кольце размещено рекордное количество ограненных алмазов. Ими усыпана вся поверхность украшения, выполненного в форме розовой вешенки — съедобного гриба, растущего в тропических районах Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Австралии.

«Этот гриб символизирует бессмертие и долголетие», — пояснил выбор дизайна для изделия управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян.

Изначально мастерами компании был создан прототип кольца, его выполнили из пластика. Затем форму воссоздали в цифровом виде. На проектирование финальной версии дизайна украшения ушло почти три месяца.

При создании изделия использовали 3D-печать, с ее помощью изготовили форму для драгоценности. В нее залили жидкое золото, которое после охладили. Золотым фрагментам придали форму 41 лепестка.

Затем специалисты вручную прикрепили к лепесткам вешенки бриллианты. Кольцо украсили натуральными камнями. Драгоценный гриб прикрепили к круглому основанию кольца — его также частично покрыли бриллиантами.

В итоге мастерам удалось сделать украшение весом 340 граммов. Его стоимость составила 95 243 доллара.

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