В Индии создали кольцо с почти 25 тыс. бриллиантов. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Индийская компания SWA Diamonds создала кольцо под названием «Ами» (в переводе с санскрита — «бессмертие»), украшенное 24 679 бриллиантами. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили на сайте организации.
На кольце размещено рекордное количество ограненных алмазов. Ими усыпана вся поверхность украшения, выполненного в форме розовой вешенки — съедобного гриба, растущего в тропических районах Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Австралии.
«Этот гриб символизирует бессмертие и долголетие», — пояснил выбор дизайна для изделия управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян.
Изначально мастерами компании был создан прототип кольца, его выполнили из пластика. Затем форму воссоздали в цифровом виде. На проектирование финальной версии дизайна украшения ушло почти три месяца.
При создании изделия использовали 3D-печать, с ее помощью изготовили форму для драгоценности. В нее залили жидкое золото, которое после охладили. Золотым фрагментам придали форму 41 лепестка.
Затем специалисты вручную прикрепили к лепесткам вешенки бриллианты. Кольцо украсили натуральными камнями. Драгоценный гриб прикрепили к круглому основанию кольца — его также частично покрыли бриллиантами.
В итоге мастерам удалось сделать украшение весом 340 граммов. Его стоимость составила 95 243 доллара.