Композиция войдет в грядущий сольный альбом фронтмена группы Mumford & Sons. Пластинка будет называться «(self-titled)» и выйдет 16 сентября.

Американский режиссер Стивен Спилберг , известный по фильмам «Челюсти», «Инопланетянин» и «Линкольн», снял первый клип в своей карьере. Он поставил музыкальное видео на трек «Cannibal» Маркуса Мамфорда .

Спилберг создал для Мамфорда минималистичный черно-белый клип. В нем музыкант сидит на сцене и исполняет под гитару свою новую песню. Видео снято одним кадром на смартфон режиссера.

В съемках приняла участие супруга Спилберга — американская актриса Кейт Кэпшоу. Она передвигала кресло, в котором сидел кинематографист, создавая эффект приближения и отдаления камеры.

Кэпшоу также выступила арт-директором и продюсером клипа. За костюмы и звук в видео отвечала еще одна кинозвезда — актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Великий Гэтсби».