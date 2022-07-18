Минспорт хочет создать чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Министерство спорта России предложило организовать единый чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР и ЛНР, а также контролируемых российскими силами Запорожья и Херсона. Об этом заявил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, передает РИА «Новости».

Это будет отдельная организация, не имеющая отношения к структурам Российского футбольного союза (РФС), являющегося членом ФИФА и УЕФА. Ее собираются создать на базе Крымского футбольного союза и национальной студенческой футбольной лиги региона, которые продемонстрировали «положительный опыт».

Также в эту новую футбольную лигу планируют включить клубы Абхазии, Южной Осетии и российских вузов.

Проведение единого чемпионата запланировано на март–ноябрь 2023 года.

Футбольную лигу в Крыму решили создать в 2015 году, в его составе восемь участников. Чемпионат проводится под эгидой Крымского футбольного союза