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Албания начнет переговоры о вступлении в ЕС 19 июля

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:51

Власти Албании начнут переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля. Встреча делегации страны с руководством ЕС пройдет в Брюсселе. Об этом сообщил Albanian Daily News.

Возглавлять албанскую делегацию будет премьер-министр Эди Рама. Помимо него, в переговорах будут участвовать еще 24 человека. Евросоюз будет представлять в числе прочих министр иностранных дел Чехии Ян Липавский — он назначен главой делегации Евросоюза.

Предполагается, что обсуждение интеграции с ЕС продлится около 1,5 часов. После этого официальные лица проведут пресс-конференцию.

Старт переговоров о вступлении Албании в Евросоюз связан с началом обсуждения присоединения к ЕС Северной Македонии. Встреча неоднократно переносилась. Албания числится кандидатом в ЕС с 2014 года, Северная Македония — с 2005 года.

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