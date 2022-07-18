Гальперин покидает пост директора «Росгосстраха»

Геннадий Гальперин покидает пост гендиректора «Росгосстраха», который занимал с 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместо него исполняющим обязанности главы компании станет заместитель гендиректора по операционной работе «Росгосстраха» Максим Шепелев. Он работает в компании с 2017 года.

Источники «Интерфакса» подчеркивают, что Гальперин уже подал заявление об уходе с должности. Заседание совета директоров по этому вопросу должно состояться уже 19 июля.

По данным источников Агентства страховых новостей (АСН), трехлетний контракт с главой компании не был продлен на фоне информации о приобретении банка «Открытие» и «Росгосстраха» группой ВТБ.

«[Под руководством Гальперина] компания быстро адаптировалась к работе в сложных рыночных условиях в пандемию в 2020 году, достигла планки в 100 млрд сборов в 2021 году, и сохраняет положительный финансовый результат, несмотря на период санкций и текущую волатильность рынков», — рассказали в «Росгосстрахе».