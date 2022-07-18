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Путин поручил создать механизмы частного финансирования ИТ-компаний

Денис Ламехов
Сегодня в 17:03

Президент России Владимир Путин поручил создать механизмы частного финансирования российских технологических компаний. Его заявление цитирует сайт Кремля.

Путин сообщил, что множество российских быстрорастущих ИТ-компаний, включая Ozon и «Яндекс», финансировали развитие с помощью привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Сейчас же этот инструмент оказался недоступен.

«Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие», — добавил Путин.

Он сообщил, что рассчитывает получить «обстоятельные предложения» по этому вопросу от Министерства финансов и Центробанка.

Ранее российская финансовая система была не готова обеспечивать компании без активов или большой прибыли, но с «большой перспективой развития», добавил российский президент.

Маркетплейс Ozon, по его словам, «фиксирует убытки уже почти 20 лет», при этом в 2022 году объем продаж товаров на платформе, «безусловно, может превысить триллион» рублей.

Котировки акций ряда российских технологических компаний на фоне заявления Путина пошли вверх. Так, стоимость бумаг Ozon на Мосбирже на максимуме увеличилась почти на 12% — до 1194 рублей, «Яндекса» — на 3,7%, до 1700 рублей.

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