Нигерия возобновила выдачу виз россиянам

Посольство Нигерии объявило о возобновлении выдачи виз россиянам. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на посла Нигерии Абдуллахи Шеху.

«Из‑за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы», — сказал он.

Шеху заметил, что при оплате консульского сбора никаких трудностей не возникает. Он также подчеркнул, что пока прямое сообщение между странами отсутствует. Попасть в Нигерию можно только с пересадкой в ОАЭ или Турции.

Ранее Шеху рассказал, что в Нигерии обсуждают возможность использования карт российской платежной системы «Мир». «Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, евро, фунтах. Рубли вряд ли получится обменять», — отметил посол.