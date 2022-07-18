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Шойгу поручил группировке «Восток» уничтожить оружие большой дальности ВСУ

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

Министр обороны Сергей Шойгу отдал указание группировке «Восток» ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, из них ведутся обстрелы Донбасса и осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.

Шойгу также впервые назвал командующего «Востоком» в военной операции на территории Украины. Группировкой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который с 2018 года занимает пост заместителя командующего войсками Южного военного округа.

Ранее Минобороны заявляло, что Шойгу проинспектировал участвующие в операции группировки войск «Юг» и «Центр», поручив наращивать действия на всех операционных направлениях.

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