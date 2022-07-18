РБК: в ряде визовых центров в России закончились места на подачу документов на шенген

В России в визовых центрах Франции, Греции и Испании не осталось свободных мест в июле для подачи документов на шенгенскую визу, пишет РБК со ссылкой на данные туристических компаний.

Испанский визовый центр, согласно заявлению руководительницы «Да Турс» Лилии Феоктистовой, предоставляет в день около 500–600 мест на запись, из которых 300 — в Москве, что для столицы, по ее словам, «очень мало». «Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придется месяц-полтора», — отметила она.

Ближайшие окна для записи в визовом центре Франции есть только на август, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. На сайте центра нет возможности записаться для подачи документов на любой тип виз, пишет РБК. Сложности с работой системы записи могут наблюдаться «в связи с высокой активностью», рассказали изданию в сервисном визовом центре Франции.

Греческое консульство принимает не более 150 паспортов в день и ввело запись на эту квоту, сообщил директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин. «Квота на июль уже закрыта, записаться уже невозможно. Квоту на август, по имеющейся информации, скоро должны открыть, но думаю, что она тоже быстро разойдется», — заявил он. В визовом центре Греции записи на подачу не было уже две недели, отметила Феоктистова.

Во время пандемии шенгенские визы россиянам выдавали единичные страны, в частности, Греция и Венгрия. После снятия ограничений в 2022 году возник повышенный спрос, и у визовых центров ряда стран одновременно закончились окна для записи. При этом процент отказов в выдаче виз, как и до пандемии, минимальный — порядка 1%.

У всех визовых центров европейских стран сейчас одна проблема: у них мало сотрудников для оформления документов россиян, указала Феоктистова. «Если раньше они набирали на летний период дополнительных сотрудников, то сейчас их не берут, и рук не хватает», — добавил она.