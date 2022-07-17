перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Третьяковская галерея/YouTube
«Троицу» Андрея Рублева впервые за 100 лет доставили в лавру 15:01
Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза 14:07
Лука Гуаданьино показал трейлер документалки «Сальваторе — сапожник снов» 13:57
ЛДПР требует запретить в России вейпы и жидкий никотин 13:07
Все экспонаты с зарубежных выставок вернулись в Россию 13:01
Кадр из фильма «Воин»
По мотивам фильма «Воин» с Томом Харди снимут сериал 11:58
Улицу в Нью-Йорке переименуют в честь Beastie Boys 10:59
На Камчатке нашли пропавший вертолет с биатлонистом Малиновским. Он сгорел неподалеку от вулкана 9:52
В рэпера OFFMi выстрелили после концерта в Москве 8:46
The New York Times: Кадыров и патриарх Кирилл будут вести «Разговоры о важном» со школьниками Вчера в 21:22
Alberto Cabello/Flickr
Metallica вслед за Кейт Буш выбилась в чарты из‑за «Очень странных дел» Вчера в 20:39
В Москве обвиняемая в домашнем насилии женщина вернулась из полиции домой и убила мужа Вчера в 19:54
Уголовное дело против Гозмана*, фейковый кастинг на «Холостяка» и другие новости дня
Вчера в 18:59 дайджест
«Кин-дза-дза!» и «Солярис»: топ-10 самых популярных у россиян советских фантастических фильмов Вчера в 18:58
Полиция в Белгороде приостановила занятия по оказанию медпомощи из‑за подозрений в сектантстве Вчера в 16:57
Calvin Harris/YouTube
Фаррелл Уильямс, Холзи и Джастин Тимберлейк — приглашенные артисты в новом треке Кельвина Харриса Вчера в 16:55
В Петербурге открылись два новых книжных магазина — их запустил проект «Независимое искусство» Вчера в 16:42
Орешкин: Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было Вчера в 16:17
В Москве набирался фейковый кастинг шоу «Холостяк». На место сбора приехала полиция Вчера в 15:59
Скончался сооснователь и басист Happy Mondays Пол Райдер Вчера в 15:21

Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:07

В сети появился тизер второго сезона сериала «Чаки». В нем впервые анонсировали дату премьеры — 5 октября.

В ролике показали людей в хэллоуиновских нарядах и тыкву в форме головы Чаки.

Сюжет второго сезона пока не разглашается. Однако известно, что в нем появится ребенок Чаки и Тиффани — Глен Рэй. Его сыграет Лаклан Уотсон из шоу «Леденящие душу приключения Сабрины». Также в продолжении вернутся Джейк (Закари Артур), Девон (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд).

Продюсером и сценаристом сериала вновь выступил создатель франшизы Дон Манчини.

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить