Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза

В ролике показали людей в хэллоуиновских нарядах и тыкву в форме головы Чаки.

Сюжет второго сезона пока не разглашается. Однако известно, что в нем появится ребенок Чаки и Тиффани — Глен Рэй. Его сыграет Лаклан Уотсон из шоу «Леденящие душу приключения Сабрины». Также в продолжении вернутся Джейк (Закари Артур), Девон (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд).

Продюсером и сценаристом сериала вновь выступил создатель франшизы Дон Манчини.