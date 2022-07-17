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На Камчатке нашли пропавший вертолет с биатлонистом Малиновским. Он сгорел неподалеку от вулкана

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:52

Вертолет с чемпионом мира по биатлону среди юниоров Игорем Малиновским за штурвалом нашли сгоревшим в 13 километрах южнее вулкана Узон. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», — написал он.

В вертолете Robinson RA-07350 находились пилот и двое пассажиров, они выполняли частный рейс по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. Они вылетели накануне в 12.22 по камчатскому времени и не вышли на связь в назначенное время.

Вертолетом владела компания «Взлет», принадлежащая Владимиру Малиновскому, отцу камчатского биатлониста Игоря Малиновского. 25-летний чемпион мира среди юниоров управлял воздушным судном.

МЧС не могло начать поисково-спасательную операцию из‑за тумана и сумерек. В поисках также участвовал вертолет территориального Центра медицины катастроф со спасателями.

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