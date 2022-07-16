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The New York Times: Кадыров и патриарх Кирилл будут вести «Разговоры о важном» со школьниками

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:22

Глава Чечни Рамзан Кадыров и патриарх Кирилл будут в качестве гостей на школьном курсе «Разговоры о важном». К урокам они будут подключаться онлайн, пишет The New York Times со ссылкой на презентацию, показанную на онлайн-семинаре в прошлом месяце.

NYT уточняет, что на том семинаре глава РПЦ назвал боевые действия на территории Украины «праведной борьбой».

Первые занятия «Разговоров о важном» начнутся с 5 сентября, каждая учебная неделя будет начинаться с них. На данный момент уже определены темы и содержание занятий с разбивкой по классам. Программа властей затронет 40 тыс. российских школ и детей с 1 по 11 класс.

В презентации «Разговоров о важном» запланированы уроки по темам «Герои отечества разных исторических эпох», «Отец-родоначальник», «Искусство и псевдоискусство», «Счатлив тот, кто счастлив у себя дома», «Герои мирной жизни», «Конституция — основа правопорядка», «Россия в мире», «Идут российские войска», «Я знаю, что все женщины прекрасны», «Крым на карте России», «Родину не выбирают», «Кто такой герой (Герои мирной жизни)», «Возмездие неотвратимо» и другие.

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