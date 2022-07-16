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Metallica вслед за Кейт Буш выбилась в чарты из‑за «Очень странных дел»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:39

Рок-группа Metallica вслед за Кейт Буш попала в британские чарты, зазвучав в «Очень странных делах». «Master of Puppets» стал саундтреком к ключевой сцене в финале самого последнего сезона.

Старшеклассник в образе металлиста Эдди Мансон, сыгранный Джозефом Куинном, посвятил эту песню своему погибшему другу, сыграв ее на гитаре в окружении демобатов из Изнанки.

За последние недели «Master of Puppets» набрал более 17 млн прослушиваний на Spotify. Помимо того, что он поднялся в британском чарте, он впервые появился в американском Billboard с момента выпуска трека в 1986 году.

Metallica недавно опубликовала видео, на котором участники группы играют «Master of Puppets», одетые в футболки с логотипом общества «Eddie’s Dungeons & Dragons, Hellfire Club». Они подписали пост «Слышали какие‑нибудь крутые песни в последнее время?» с тегами #StrangerThings и #EddieMunson. На сегодняшний день видео набрало более 42 млн просмотров.

«То, как братья Даффер включают музыку в „Очень странные дела“, всегда было на высшем уровне, поэтому мы были в восторге от того, что они не только добавили „Master of Puppets“ в шоу, но и построили вокруг него такую ​​ключевую сцену. Мы все были в восторге, увидев окончательный результат», — написала группа в соцсетях.

Создатели «Очень странных дел» братья Даффер заранее попросили Metallica сыграть фрагменты из песни. Для этого пригласили гитариста группы Кирка Хэммета, басиста Роберта Трухильо и его сын Тая.

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