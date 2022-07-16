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В Петербурге открылись два новых книжных магазина — их запустил проект «Независимое искусство»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:42

Проект «Независимое искусство», организующий одноименную премию, открыл в Петербурге два книжных магазина. Сообщение об этом появилось на официальном сайте.

Магазины расположились на набережной реки Фонтанки, дом 40 и на Большой Конюшенной улице, дом 1.

Среди товаров — книги об искусстве российских и международных издательств, мировая художественная литература, винил, постеры и мерч с принтами художников, которые участвовали или становились лауреатами премии.

«Независимое искусство» также проводит мероприятия: например, в пространстве магазина на Фонтанке пройдет моноспектакль мима Игоря Ламбы (экс-«Лицедеи», театр Derevo) «Дорогой длинною» посвященный Александру Вертинскому.

Оба магазина работают с 10:00 до 21:00 без выходных.

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