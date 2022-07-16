17 июля Петр Налич проведет концерт в московском Summer Stage

17 июля в московском пространстве Summer Stage выступят с концертом Петр Налич и его музыкальный бэнд. Купить билеты можно по этой ссылке.

На концерте прозвучат летние песни из репертуара бэнда, а для любителей светлой грусти сыграют несколько особенно лирических композиций. Будут старые и новые хиты, в том числе с последнего альбома «Vivamus», а также запланирована премьера.