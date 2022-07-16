17 июля Петр Налич проведет концерт в московском Summer Stage

17 июля в московском пространстве Summer Stage выступят с концертом Петр Налич и его музыкальный бэнд. Купить билеты можно по этой ссылке.
На концерте прозвучат летние песни из репертуара бэнда, а для любителей светлой грусти сыграют несколько особенно лирических композиций. Будут старые и новые хиты, в том числе с последнего альбома «Vivamus», а также запланирована премьера.
«После стремительного ютьюб-успеха с хитом „Guitar“ Налич успел заявить о себе как об оперном певце и нетривиальном композиторе, который черпает вдохновение одновременно из симфонической изящности, авторской песни, рок-музыки и этники. Сейчас он исполняет эффектные и сделанные с воображением песни для любой аудитории», — пишет «Афиша».
Налич сочиняет песни и музыку к театральным спектаклям, фильмам и мультфильмам. С 2008 года в составе группы «МКПН» («Музыкальный коллектив Петра Налича») он пишет композиции, которые сам называет «веселыми бабурями», в 2010 году композитор и бэнд представляли Россию на «Евровидении».