перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лиззо выпустила четвертый альбом «Special» 14:33
PxHere
«Ничего страшного»: правительство на время отменило обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в машинах 13:59
Экс-участники распавшихся The Maccabees собрали новую группу 86TVs 13:19
17 июля Петр Налич проведет концерт в московском Summer Stage 12:43
Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire» 11:50
Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат 10:43
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Минпромторг: IKEA не сообщала о намерении продать торговые точки в России 9:59
Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай 9:00
Стив Карелл в образе попавшего в ловушку психотерапевта в трейлере «Пациента» 2:28
В Sims 4 появится возможность выбора сексуальной ориентации персонажей 1:21
Paramount+ перезапустит сериал «Мыслить, как преступник» 0:58
На политика Леонида Гозмана* завели уголовное дело за неподачу уведомления о втором гражданстве 0:05
Из соцсетей Финнеаса
Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной Вчера в 23:09
В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту Вчера в 22:44
Beabadoobee выпустила альбом «Beatopia» Вчера в 21:45
Адам Скотт присоединился к актерскому составу «Мадам Паутины» Вчера в 21:44
РКН ограничил доступ к сайту The Insider* Вчера в 21:30
Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня
Вчера в 20:54 дайджест
Блендер, лопата и робот-пылесос: забытые вещи в петербургском метро за эти полгода Вчера в 20:50
Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп Вчера в 20:39

17 июля Петр Налич проведет концерт в московском Summer Stage

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:43

17 июля в московском пространстве Summer Stage выступят с концертом Петр Налич и его музыкальный бэнд. Купить билеты можно по этой ссылке.

На концерте прозвучат летние песни из репертуара бэнда, а для любителей светлой грусти сыграют несколько особенно лирических композиций. Будут старые и новые хиты, в том числе с последнего альбома «Vivamus», а также запланирована премьера.

© Пресс-материалы

«После стремительного ютьюб-успеха с хитом „Guitar“ Налич успел заявить о себе как об оперном певце и нетривиальном композиторе, который черпает вдохновение одновременно из симфонической изящности, авторской песни, рок-музыки и этники. Сейчас он исполняет эффектные и сделанные с воображением песни для любой аудитории», — пишет «Афиша».

Налич сочиняет песни и музыку к театральным спектаклям, фильмам и мультфильмам. С 2008 года в составе группы «МКПН» («Музыкальный коллектив Петра Налича») он пишет композиции, которые сам называет «веселыми бабурями», в 2010 году композитор и бэнд представляли Россию на «Евровидении».

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Петр Налич
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить