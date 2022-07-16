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В Sims 4 появится возможность выбора сексуальной ориентации персонажей

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:21

Разработчики компьютерной игры Sims 4 добавят в настройки возможность выбора сексуальной ориентации персонажей. Об этом компания EA рассказала на своем сайте.

Ближайшее обновление игры, которое запланировано на июль, позволит в редакторе создания персонажа указывать, люди каких гендеров привлекают героя. Пока Sims 4 предполагает только два варианта ответа на этот вопрос.

Авторы игры пообещали, что позднее «смогут пополнить список пунктов, включая в него гендерные идентичности, которые не представлены». Также создатели Sims 4 отметили, что пока в игре нет механики небинарности.

«Настройка местоимений значительно улучшила репрезентацию небинарности, но, безусловно, местоимения — это не то же самое, что гендерная идентичность. Мы хорошо понимаем, что нам есть куда стремиться», — сказали они.

Сексуальная ориентация персонажей в игре также сможет меняться, если игрок укажет, что его сим (так называют персонажей) готов экспериментировать в своих романтических отношениях.

«У симов, которые экспериментируют с ориентацией, изначальные настройки сексуальной ориентации, выбранные на предыдущем этапе, могут со временем измениться. Пережитые романтические взаимодействия могут привести их к совершенно новому пониманию себя», — пояснили разработчики.

Кроме того, в настройках появится возможность настройки сексуальных предпочтений. Они могут отличаться от романтических. По словам авторов игры, персонажей можно будет сделать асексуальными или аромантичными.

«Вы сможете воплотитьь в игре и еще более неоднозначные ситуации: например, каких‑то симов могут привлекать разные гендеры, но в плане физической близости их интересует только один», — добавили в EA.

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