Адам Скотт присоединился к актерскому составу «Мадам Паутины»

Адам Скотт («Парки и зоны отдыха») присоединился к актерскому составу фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Кого сыграет американский актер, пока неизвестно.

В картине также снимаются Эмма Робертс, Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед и Тахар Рахим. Режиссером выступает С.-Дж.Кларксон («Декстер»), а сценаристами — Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, которые работали над такими фильмами, как «Дракула», «Последний охотник на ведьм» и «Боги Египта».

Подробности сюжета грядущего фильма пока не раскрываются. Съемки должны начаться уже в этом году, а релиз запланирован на 2023-й.

В комиксах Мадам Паутина изображается как пожилая женщина с миастенией гравис (аутоиммунным нервно-мышечным заболеванием), которая подключена к системе жизнеобеспечения в виде паутины. В силу здоровья Паутина никогда не сражалась со злодеями.