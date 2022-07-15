перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сотрудников Кроноцкого заповедника осудили за растрату около 455 млн рублей 19:24
Платежная система «Мир»/YouTube
Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее 19:20
Москва стала лидером в рейтинге российских городов по «индексу шаурмы» 19:10
Рэпера Face оштрафовали за публикации в соцсетях без маркировки иноагента 18:36
Лепсу присвоили звание народного артиста России 18:34
Деми Ловато выпустили клип на трек «Substance» из будущего альбома 18:32
Klaas Brumann/Flickr
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России 18:12
Правительство заблокирует уход иностранных банков с российского рынка 18:00
В Узбекистане планируют законодательно ввести понятие «гендерный аудит» для обеспечения равноправия 17:41
Степлер в желе и кастрюля с чили: LEGO выпустит набор по сериалу «Офис» 17:30
Умер бывший тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев 17:15
Оппозиционера Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии по делу о нежелательной организации 16:48
Mnasiri7/Wikimedia Commons
Джулианна Мур, Леонардо ди Костанцо и Одри Диван: объявлен состав жюри венецианского кинофестиваля 16:39
Правые активисты проведут в Екатеринбурге «Гомофобный пикник» 16:33
Фрагмент фильма «Страна Саша» Юлии Трофимовой — эксклюзивно на «Афише Daily» 16:23
Электросамокаты «Юрент» появились в приложении «Московский транспорт» 15:51
У Jeembo вышел альбом «M.I.A.». На фитах — Boulevard Depo, Tveth, «Лауд» и Bato 15:36
Roberto Ricciuti/Getty Images
Писатель Марк Хэддон будет отправлять часть гонораров в Национальную сеть фондов абортов 15:16
Гиперпоп-дуэт Zarya представил новый EP 15:09
Дмитрий Рогозин ушел с поста главы Роскосмоса. Его место занял вице-премьер Юрий Борисов Обновлено в 14:53

Москва стала лидером в рейтинге российских городов по «индексу шаурмы»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:10

Москва возглавила рейтинг среди городов-миллионников в России по «индексу шаурмы». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «2ГИС».

«Индекс шаурмы» — это своеобразный показатель средней зарплаты* в регионе, переведенный в количество порций шаурмы, которое можно на нее купить. В исследовании проанализировали более 5700 заведений общепита.

Так, в Москве средняя зарплата составила 121 тыс. рублей. Шаурма в городе стоит в среднем 298 рублей. Значит, «индекс шаурмы» в столице — 406 порций.

На втором месте в рейтинге — Красноярск. При средней зарплате в 61 тыс. рублей и цене на шаурму в 210 рублей житель города может купить 319 порций.

Также в пятерку вошли: Петербург (302 порции по 269 рублей), Екатеринбург (257 порций по 199 рублей) и Челябинск (233 порции по 200 рублей).

Самую вкусную шаурму, по словам аналитиков, делают в Самаре. На втором месте по этому показателю — Москва. Подсчеты делали на основе оценок пользователей приложения «2ГИС».

*Данные о средней зарплате взяты у Росстата.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Месть Банши
Джейми Кинг вместе с Антонио Бандерасом противостоит криминальному авторитету
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Росстат
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить