Москва стала лидером в рейтинге российских городов по «индексу шаурмы»

Москва возглавила рейтинг среди городов-миллионников в России по «индексу шаурмы». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «2ГИС».

«Индекс шаурмы» — это своеобразный показатель средней зарплаты* в регионе, переведенный в количество порций шаурмы, которое можно на нее купить. В исследовании проанализировали более 5700 заведений общепита.

Так, в Москве средняя зарплата составила 121 тыс. рублей. Шаурма в городе стоит в среднем 298 рублей. Значит, «индекс шаурмы» в столице — 406 порций.

На втором месте в рейтинге — Красноярск. При средней зарплате в 61 тыс. рублей и цене на шаурму в 210 рублей житель города может купить 319 порций.

Также в пятерку вошли: Петербург (302 порции по 269 рублей), Екатеринбург (257 порций по 199 рублей) и Челябинск (233 порции по 200 рублей).