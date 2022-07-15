Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России, сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает ТАСС.

ЕК предлагает:

— ввести запрет на импорт российского золота в Европейский союз;

— усилить контроль экспорта из Евросоюза товаров двойного назначения и новейших технологий;

— уточнить, что санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией;

— уточнить объем ряда финансовых и экономических санкций;

— продлить действующие санкции на шесть месяцев, до конца января 2023 года.

Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет до конца июля.

Согласно сообщению источников Bloomberg, также ограничения будут введены в отношении больше 50 человек и организаций — их активы в Евросоюзе будут заморожены, физлицам из перечня будет запрещен въезд на территорию союза. Конкретные имена не называются.