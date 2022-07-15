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Умер бывший тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев

Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

На 75-м году жизни скончался футбольный тренер Георгий Ярцев. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Ярцев умер у себя дома. Причины смерти не называются.

Георгий Ярцев — советский нападающий и заслуженный тренер России. Футболист играл за московский «Спартак», на его счету 29 голов в 82 матчах в чемпионатах СССР.

В 1982 году Ярцев стал старшим тренером футбольной школы «Нефтяник-Капотня», началась его тренерская карьера. В 1994-м он возглавил «Спартак», спустя два года, в 1996-м, под его руководством команда стала чемпионом России.

Позже, в июня 1998-го, Георгий Ярцев стал тренером московского «Динамо». В 1999 году клуб стал финалистом Кубка России.

Сборная России под руководством Ярцева в 2003 году вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года, однако не преодолела групповой этап. В том же году в отборочных матчах чемпионата мира команда проиграла Португалии со счетом 1:7 — это было крупнейшее поражение. Георгий Ярцев ушел с того матча после шестого забитого мяча в российские ворота, позже он рассказал, что у него чуть не случился сердечный приступ на этом фоне.

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