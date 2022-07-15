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Фрагмент фильма «Страна Саша» Юлии Трофимовой — эксклюзивно на «Афише Daily»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:23

14 июля в прокат вышла подростковая мелодрама российского режиссера Юлии Трофимовой «Страна Саша», премьера которой состоялась в феврале 2022 года в программе «Generation 14plus» Берлинского кинофестиваля. «Афиша Daily» эксклюзивно публикует отрывок картины.

«Страна Саша» — история о 17-летнем Саше, который живет с мамой в приморском городе. Он любит рисовать граффити и кататься на скейтборде, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать и каким сделать свое будущее, испытывая при этом давление со стороны матери. Его жизнь меняется, когда он встречает девушку Женю и собственного отца — он оставил семью, когда Саша был младенцем.

В ролике — сцена знакомства Саши и Жени. «Врач дал мне задание заговорить с первым встречным, чтобы установить с ним эмоциональный контакт», — обращается Женя к главному герою.

Лента поставлена по одноименной книге российской писательницы Галы Узрютовой — она была написана в 2009 году, в печать вышла в 2019-м.

В фильме снимались: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев, Алиса Тарасенко и другие.

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