Гиперпоп-дуэт Zarya представил новый EP

В новом EP музыканты Татьяна Пронькина и Кирилл Чернов экспериментируют со звучанием и выходят за границы своего микрожанра.

Российский гиперпоп-дуэт Zarya выпустил мини-альбом «VFTS». В него вошли пять треков: «VFTS», «Аркада», «Заберет ночь», «Шум» и «Адреналин», записанный совместно с рэпером Ian Hopeless.

Это первый большой релиз дуэта, после выпущенного в прошлом году альбома «Сила».

Zarya — музыкальный коллектив из Томска, состоящий из вокалистки Татьяны Пронькиной и звукорежиссера Кирилла Чернова. Свой первый альбом «18 y/o» дуэт представил в 2019 году, но широкую известность им принесла пластинка «Сила».