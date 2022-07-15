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Гиперпоп-дуэт Zarya представил новый EP

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:09

Российский гиперпоп-дуэт Zarya выпустил мини-альбом «VFTS». В него вошли пять треков: «VFTS», «Аркада», «Заберет ночь», «Шум» и «Адреналин», записанный совместно с рэпером Ian Hopeless.

В новом EP музыканты Татьяна Пронькина и Кирилл Чернов экспериментируют со звучанием и выходят за границы своего микрожанра.

Это первый большой релиз дуэта, после выпущенного в прошлом году альбома «Сила».

Zarya — музыкальный коллектив из Томска, состоящий из вокалистки Татьяны Пронькиной и звукорежиссера Кирилла Чернова. Свой первый альбом «18 y/o» дуэт представил в 2019 году, но широкую известность им принесла пластинка «Сила».

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