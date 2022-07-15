«Лауд» и Антоха МС представили совместный сингл «Капли»

Электронная группа «Лауд» и хип-хоп-исполнитель Антоха МС выпустили легкий танцевальный трек «Капли». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Мы под дождем, как салют, встречаем гром — падают капли», — звучит в припеве. И, надо признаться, с нынешней погодой в Москве эти строчки очень актуальны.

«Музыка и слова к песне были написаны больше года назад, но нашли выход только сейчас, и мы рады показать ее вам, ведь не всегда светит солнце, есть в нашей жизни место и для дождя, и пусть он будет таким» — заявили участники группы «Лауд».

Музыканты рассказывают, что это песня «про дождь, про город, про людей, про силу природы, про что‑то вечное и всеобъятное». Она была задумана как песня, которая создает спокойное и легкое настроение, а затем перерастает в яркий припев, как моросящий дождь постепенно становится ливнем.