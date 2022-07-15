Лейбл «Отделение Мамонов» выпустил посмертный альбом Петра Мамонова «Незнайка»

Музыкальный лейбл «Отделение Мамонов» выпустил посмертный двойной альбом Петра Мамонова «Незнайка». Его можно послушать здесь.

Запись пластинки была завершена в 2020 году. Ее выход приурочен к первой годовщине со дня смерти Мамонова.

Основа записи — сказка «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Театральную программу по «Незнайке» Мамонов начал играть еще в середине 2010-х. Для этого был собран новый состав музыкантов — проект получил название «Совершенно новые Звуки Му».