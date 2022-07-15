Лейбл «Отделение Мамонов» выпустил посмертный альбом Петра Мамонова «Незнайка»

Музыкальный лейбл «Отделение Мамонов» выпустил посмертный двойной альбом Петра Мамонова «Незнайка». Его можно послушать здесь.
Запись пластинки была завершена в 2020 году. Ее выход приурочен к первой годовщине со дня смерти Мамонова.
Основа записи — сказка «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Театральную программу по «Незнайке» Мамонов начал играть еще в середине 2010-х. Для этого был собран новый состав музыкантов — проект получил название «Совершенно новые Звуки Му».
Говоря о произведении Носова, «Отделение Мамонов» сообщает: «Шаблон этого метафорического произведения Петр Николаевич использовал в собственных творческих стилях, нанизывая на его основу воспоминания, интересующие его фрагменты произведений в определенных музыкальных стилях, цитаты из своих прошлых работ».
Диск был записан в студии Мамонова на пульте, который Брайан Ино подарил ему после совместной записи альбома «Zvuki Mu» в 1989 году. Благодаря этому событию и появился лейбл «Отделение Мамонов». «Незнайка» — его 18-й официальный студийный релиз.
Также ко дню памяти артиста был перевыпущен весь каталог «Звуков Му» и Петра Мамонова — он доступен по ссылке.