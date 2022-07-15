Президент Шри-Ланки ушел в отставку. Он сделал это дистанционно из Сингапура

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку с 14 июля 2022 года, сообщил спикер ланкийского парламента Махинда Япа Абеивардена. Его слова передает местное агентство News First.

Раджапакса занимал свой пост с ноября 2019 года. Политик направил официальное письмо об отставке — он покинул страну на фоне обострения протестов и сейчас находится в Сингапуре.

С этого момента Шри-Ланка начинает готовиться к избранию нового президента, до завершения этого процесса его полномочия будет исполнять премьер-министр Ранил Викрамасингхе — ранее он сложил премьерские полномочия, что вызвало новый виток протестов. Абеивардена призвал «к поддержке демократического процесса в стране».

Массовые протесты на Шри-Ланке начались в апреле из‑за проблем в экономике и снижения уровня жизни — на фоне резкого падения турпотока во время пандемии в государстве перестало хватать валютных резервов, страна объявила дефолт.

По словам Викрамасингхе, островное государство переживает худший кризис в современной истории: страна испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, медикаментов и продуктов питания для ряда групп населения.

9 июля протестующие захватили резиденцию Раджапаксы и еще ряд правительственных зданий, а также подожгли дом Викрамасингхе. Спустя пять дней протестующие покинули захваченные здания.