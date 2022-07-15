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Вышел трейлер хоррора «Prey for the Devil». Его снял автор «Последнего изгнания дьявола»

Юлия Онодэра
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В сети появился трейлер хоррора «Prey for the Devil» («Добыча дьявола», или, согласно первоначальному названию — «Зловещий свет»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Картину снял режиссер Дэниел Штамм, известный по другим своим работам в жанре ужасов — «Последнему изгнанию дьявола» и «13 грехам». В новом фильме кинематографист продолжит изучать потусторонние явления.

Главное героиней ленты станет молодая монахиня, столкнувшаяся с демоническими силами впервые еще в детстве. Спустя годы темный дух вновь находит девушку, когда та учится экзорцизму — и начинает охотиться за ней.

Как показывает трейлер, зловещая сила предстает перед монахиней в разных обликах. Она видит ее в маленькой одержимой девочке, пожилом мужчине, которому помогает в госпитале, беременной женщине и прохожих на улице.

Героине, которую сыграла Жаклин Байерс, предстоит выяснить, почему демон преследует именно ее, и попытаться спастись. Помимо Байерс, в фильме снялись Колин Салмон и Кристиан Наварро.

В актерский состав также вошли Вирджиния Мадсен, Лиза Палфри и Бен Кросс. Сценарий хоррора написал Роберт Заппиа. Продюсерами выступили Пол Брукс, Тодд Джонс, Джессика Маланафи, Эрл Ричи Джонс, Бред Кесселл, Майкл Фланниган, Скотт Нимайер.

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