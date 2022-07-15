Исполнительного продюсера сериала «Клиника» арестовали по обвинению в сексуальном насилии

Исполнительного продюсера Эрика Вайнберга, известного по работе над сериалом «Клиника», арестовали в связи с несколькими обвинениями в сексуальном насилии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Independent.

Мужчина, по информации следствия, выслеживал женщин в продуктовых магазинах, кафе и других общественных местах и предлагал организовать для них фотосессии. Если женщины соглашались, он подвергал их насилию во время съемки.

Преступления, которые якобы совершил Вайнберг, происходили в период с 2012 по 2019 год. В полиции продюсера назвали «подозреваемым в серийном сексуальном насилии» и призвали потенциальных жертв связаться с правоохранителями.

Полицейские предполагают, что первые изнасилования Вайнберг мог совершить еще в начале 1990-х годах. Его жертвами, как отметили в полиции, становились, как правило, женщины в возрасте от 20 до 30 лет.

Вайнберга заключили под стражу под залог в 3,23 млн долларов. О выдвинувших в его адрес обвинения женщинах ничего не сообщается. Известно лишь, что одна из девушек обвинила продюсера в изнасиловании, другие — в домогательствах.

Вайнберг работал над более 100 эпизодами ситкома «Клиника». Он пять раз получал номинации на премию «Эмми» в составе коллектива авторов. Вайнберг участвовал в создании шоу «Блудливая Калифорния» и «Неполиткорректно».