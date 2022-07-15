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Умерла Ивана Трамп — первая жена Дональда Трампа

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:39

В США в возрасте 73 лет скончалась первая супруга бывшего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп. Об этом стало известно из заявления семьи Трампов на странице политика в соцсети Truth Social.

Ивана Трамп умерла после остановки сердца в своем доме в Нью-Йорке. После того, как Трамп стало плохо, к ней приехали медики, но спасти женщину они не смогли.

По словам полицейских, Ивану обнаружили без сознания у подножия лестницы в квартире. Пока неизвестно, упала ли она со ступеней и стало ли это причиной ее кончины. В ближайшее время медики дадут свое заключение о смерти Трамп.

У Иваны Трамп осталось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. «Наша мать была невероятной женщиной — силой в бизнесе, атлетом мирового класса, сияющей красотой и заботливой матерью и другом», — сказали они.

Дональд Трамп добавил, что Ивана была «замечательной, прекрасной и потрясающей женщиной, которая прожила отличную и вдохновляющую жизнь».

Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. В 1970-х она работала моделью и вскоре познакомилась с Дональдом Трампом. В 1977 году Ивана и Трамп поженились, а развелись в 1990 году. После этого Ивана занималась предпринимательством, выступала дизайнером, писала книги.

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