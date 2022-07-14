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Qatar Airlines назвали лучшей авиакомпанией мира в 2022 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:44

Компанию Qatar Airlines признали лучшим авиаперевозчиком мира в 2022 году по версии портала AirlineRatings.com. Она показала лучшие результаты при оценке безопасности полетов и антиковидной политике.

Qatar Airlines обошла Air New Zealand, Etihad Airways и Korean Air, а также Singapore Airlines, Qantas и Virgin Australia. Аналитики оценили инновации, предложенные компанией продукты и лидирующее положение в отрасли.

Кроме того, они отметили, что перевозчик сохранял рейсы на важнейших мировых дальнемагистральных маршрутах в течение последних 30 месяцев. Это привело к тому, что Qatar Airlines получила рекордную прибыль.

При этом Qatar Airlines получила награду за лучший бизнес-класс, в то время как в категории «Лучший первый класс» победила Singapore Airlines. Лучшие бортпроводники, по мнению портала, у Virgin Australia.

Отдельно AirlineRatings.com оценили лоукостеры. Позитивные отзывы заслужили Southwest, Easyjet, Jetstar, а также Fly Dubai.

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