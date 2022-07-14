Елена Ямпольская хочет запретить фильмы и книги, где показаны ЛГБТ-отношения между подростками

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подготовила законопроект о запрете распространять описание или изображение гомосексуальных связей с участием несовершеннолетних. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

Автор инициативы предлагает дополнить КоАП новой статьей 6.21.1 и внести изменения в существующую 28.3. Запреты должны коснуться распространения любой подобной информации, включая произведения литературы и искусства. За нарушения предлагается ввести штрафы от 4000 до 5000 для граждан, от 40 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн с возможным приостановлением деятельности на срок до 90 суток для компаний.

В пояснительной записке Ямпольская обосновывает необходимость запрета тем, что сейчас в свободном доступе (для лиц, достигших 18 лет) находятся произведения, где описываются или изображаются «нетрадиционные сексуальные отношения с участием несовершеннолетних». В качестве примера она приводит роман «Лето в пионерском галстуке», где описывается, по ее словам, «взаимное тяготение вожатого и несовершеннолетнего воспитанника».

Ямпольская считает, что, хоть книга и продается с маркировкой «+18», но детям особенно интересны произведения, где описывается жизнь их ровесников, поэтому они все равно находят способы купить роман.

«Подобная продукция находит несовершеннолетнего потребителя и представляет опасность для детской психики, вырабатывает у подрастающего поколения терпимое и даже благожелательное отношение к сексуальным девиациям, является преградой для воспитания молодежи в духе традиционных для России духовно-нравственных ценностей», — считает глава думского комитета по культуре.

Ямпольская направила свой законопроект в правительство для получения официального отзыва. После этого документ внесут в Госдуму.