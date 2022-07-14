В сети появился трейлер фильма «Она сказала» с Кэри Маллиган и Зои Казан

Главные роли в картине исполнили Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и Зои Казан («Руби Спаркс»). Актрисы сыграли репортеров The New York Times Мэган Туи и Джоди Кантор — именно они разоблачили кинопродюсера Харви Вайнштейна .

«Она сказала» выйдет на экраны 18 ноября. Лента расскажет, как журналистки убедили жертв сексуального насилия публично рассказать о нем. Несмотря на усилия Вайнштейна, девушкам удалось предать его многочисленные преступления огласке.

Это привело в дальнейшем к суду над влиятельным продюсером. Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы. Его признали виновным в двух из пяти случаев сексуального насилия. Всего против кинодеятеля выступили более 100 девушек.

Режиссером «Она сказала» стала Мария Шрадер, снявшая мини-сериал «Неортодоксальная». Сценарий написала Ребекка Ленкевич («Ида», «Колетт») на основе книги Туи и Кантор.

Помимо Маллиган и Казан, в картине снялись Патриция Кларксон, Андре Броэр, Саманта Мортон, Дженнифер Эль, Том Пелфри и Адам Шапиро.