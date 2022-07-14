«Винзавод» запускает восьмой сезон «Открытых студий». Он пройдет в новом пространстве

Московский «Винзавод» запускает восьмой сезон «Открытых студий». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Участниками «Студий» стали десять молодых художников — Полина Абина, Таня Прыставка, Алексей Рябов, Кирилл Манчунский, Юля Власова, Катика, Катя Афонина, Анастасия Ковалева, Екатерина Попченко и Василиса Лебедева.
Они смогут пройти актуальную просветительскую программу, поучаствовать в специальных мероприятиях, создавать работы, задуманные в рамках проекта, и интегрироваться в профессиональную среду.
«Открытые студии» в этот раз пройдут в новом пространстве, которое включает современный лекторий, где будут проводиться артист-токи, дискуссии и кинопоказы, отдельный зал для практической работы с ментором и мастерские художников.
Ментором восьмого сезона «Открытых студий» вновь стал Алексей Масляев, сотрудник ММОМА и куратор Cosmoscow. Он так описал концепцию нового сезона:
Среди других специалистов, вошедших в экспертный совет проекта, — основатель галереи Syntax, коллекционер Эльвира Тарноградская, основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко, кураторы Ксения Подойницына и Стас Шурипа, коллекционер Сергей Лимонов и искусствовед Андрей Паршиков.
Проект «Открытые студии», объединяющий принципы мастерской, резиденции и арт-школы, направлен на поддержку молодых художников. За семь сезонов выпускниками «Студий» стали более шестидесяти художников.