«Винзавод» запускает восьмой сезон «Открытых студий». Он пройдет в новом пространстве

Московский «Винзавод» запускает восьмой сезон «Открытых студий». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Участниками «Студий» стали десять молодых художников — Полина Абина, Таня Прыставка, Алексей Рябов, Кирилл Манчунский, Юля Власова, Катика, Катя Афонина, Анастасия Ковалева, Екатерина Попченко и Василиса Лебедева.

Они смогут пройти актуальную просветительскую программу, поучаствовать в специальных мероприятиях, создавать работы, задуманные в рамках проекта, и интегрироваться в профессиональную среду.

«Открытые студии» в этот раз пройдут в новом пространстве, которое включает современный лекторий, где будут проводиться артист-токи, дискуссии и кинопоказы, отдельный зал для практической работы с ментором и мастерские художников.

Ментором восьмого сезона «Открытых студий» вновь стал Алексей Масляев, сотрудник ММОМА и куратор Cosmoscow. Он так описал концепцию нового сезона: