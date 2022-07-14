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«Винзавод» запускает восьмой сезон «Открытых студий». Он пройдет в новом пространстве

Семён Гудошников
Сегодня в 18:24

Московский «Винзавод» запускает восьмой сезон «Открытых студий». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Участниками «Студий» стали десять молодых художников — Полина Абина, Таня Прыставка, Алексей Рябов, Кирилл Манчунский, Юля Власова, Катика, Катя Афонина, Анастасия Ковалева, Екатерина Попченко и Василиса Лебедева.

Они смогут пройти актуальную просветительскую программу, поучаствовать в специальных мероприятиях, создавать работы, задуманные в рамках проекта, и интегрироваться в профессиональную среду.

«Открытые студии» в этот раз пройдут в новом пространстве, которое включает современный лекторий, где будут проводиться артист-токи, дискуссии и кинопоказы, отдельный зал для практической работы с ментором и мастерские художников.

Ментором восьмого сезона «Открытых студий» вновь стал Алексей Масляев, сотрудник ММОМА и куратор Cosmoscow. Он так описал концепцию нового сезона:

«Тема восьмого сезона „Открытых студий“ „Винзавода“ формулируется по ситуации. Она описывает не столько практики будущих резидентов, сколько мои общие представления о „Студиях“ и связанные с ними ожидания. Обычно, предлагая тему, тьютор очерчивает границы области (интересов, методов работы, выразительных средств и т. д.), в которых обнаруживают себя будущие резиденты „Студий“.

Такая ситуация мне не близка, и больше импонирует подход, когда приоритетной является фигура художника. Я придерживаюсь принципа, что не только тема, но даже способы моего взаимодействия с резидентами не являются предопределенными и должны складываться уже после определения состава участников и знакомства с ними».

Среди других специалистов, вошедших в экспертный совет проекта, — основатель галереи Syntax, коллекционер Эльвира Тарноградская, основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко, кураторы Ксения Подойницына и Стас Шурипа, коллекционер Сергей Лимонов и искусствовед Андрей Паршиков.

Проект «Открытые студии», объединяющий принципы мастерской, резиденции и арт-школы, направлен на поддержку молодых художников. За семь сезонов выпускниками «Студий» стали более шестидесяти художников.

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