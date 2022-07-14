Попова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом из‑за новых подвидов «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в связи с появлением новых подвидов «омикрон»-штамма. Ее заявление появилось на сайте правительства Нижегородской области — Попова совершила поездку в этот регион.

Увеличение числа новых случаев сейчас наблюдается в Москве, сообщила глава ведомства. «Новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат четкой, выверенной работы предыдущих двух лет», — добавила она.

12 июля оперативный штаб Москвы сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в столице на 57% — всплеск связан с распространением новых подвариантов «омикрон»-штаммов ВА.4 и ВА.5.

Введение ограничений в России на фоне увеличения числа новых случаев не требуется, сообщили в Роспотребнадзоре.

Оперштаб рекомендовал жителям носить маски в закрытых помещениях. Затем власти Санкт-Петербурга и Калужской области распространили подобные рекомендации.

О появлении в России подвариантов «омикрон»-штамма ВА.4 и ВА.5 в Роспотребнадзоре сообщили в середине июня. Оба варианта, по словам специалистов, характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми, и их труднее отследить иммунной системе.

В начале июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил о тридцатипроцентном росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели. Он уточнил, что в Европе и США рост числа случаев также связан с распространением подтипов BA.4 и BA.5.