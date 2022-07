Пинк записала песню «Irrelevant»

Пинк выпустила сингл «Irrelevant» и бросила вызов всем тем, кто заставляет ее чувствовать себя неуместной. Доходы от трека певица отправит избирательной инициативе бывшей первой леди США Мишель Обамы.

В припеве Пинк обыгрывает название песни «The Kids Are Alright» 1965 года группы The Who. Она поет «Дети не в порядке,/Никто из нас не прав». В другой строчке певица делает отсылку к «Girls Just Wanna Have Fun» Синди Лопер, спев «Девочки просто хотят иметь права».