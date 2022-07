Британский лейбл Eat Your Own Ears, выросший из одноименной промогруппы, выпустил свой первый мини-сборник «Eat Your Own Ears Recordings EP 1».

В него вошли новые треки электронных проектов Four Tet и Mount Kimbie, а также ремикс фронтмена The Cure Роберта Смита на одну из самых известных песен шугейз-группы Ride «Vapour Trail».

Послушать альбом можно здесь. Целиком треклист выглядит так: