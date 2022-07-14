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Злая Эльза и жестокий финал «Зверополиса»: жуткие удаленные сцены из детских фильмов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:15

Каждый фильм после съемок проходит стадию постпродакшена, во время которого зачастую из проектов убирают некоторые сцены. Детские картины не стали исключением.

Американский портал BuzzFeed собрал небольшой топ удаленных сцен из детских фильмов, которые были сочтены слишком неподходящими для аудитории. Например, в «Скуби-Ду» Дафна испытывала чувства к Велме, а Марти Макфлай из «Назад в будущее» беспокоился, что в будущем станет геем.

Выбрали самое интересное.

1. «Скуби-Ду», 2002

Не так давно на ютьюб-канале JayBee & Milly вышло интервью с монтажером двух частей «Скуби-Ду» Кентом Бейдой. В нем он рассказал, что во время постпродакшена было вырезано несколько сцен, в которых Велма проявляла романтический интерес к Дафне.

Так, во время сцены, где души персонажей вышли из тел, понадобился настоящий поцелуй Дафны и Велмы, чтобы вернуть их обратно. Исполнительницы главных ролей подтвердили, что такая сцена действительно была отснята, но впоследствии ее удалили.

В другой удаленной сцене Шегги и Скуби пялятся на грудь Мэри Джейн во время поездки на остров Призраков.

© Кадр из фильма «Скуби-Ду»
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© Кадр из фильма «Скуби-Ду»
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Полная сцена с Шегги, Скуби и Мэри Джейн

2. «Бэмби», 1942

Шесть лет назад на Reddit была опубликована оригинальная раскадровка сцены со смертью мамы Бэмби, которую Дисней решил изменить.

По сюжету мультфильма, маму Бэмби застрелили охотники в самом начале картины. Однако, по задумке авторов, эта сцена могла быть гораздо суровее, так как охотник должен был утащить тело оленихи, а Бэмби должен был найти отпечаток ее тела на снегу.

© u/KawaiiPotato15/Reddit

3. «Зверополис», 2016

В финальной версии «Зверополиса» была удалена сцена, где зайчиха Джуди и лис Ник тайно попадают на так называемую вечеринку укрощения. На ней маленьким хищным животным дарят ошейники с электрошокером, которые бьют их, когда они проявляют слишком много эмоций.

В самом конце, когда маленького радостного медвежонка бьет такой шокер, Джуди поворачивается к Нику со слезами на глазах и видит на нем такой же ошейник.

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Из мультфильма также была вырезана сцена, где с Ника на несколько секунд снимают тот самый ошейник.

4. «Один дома», 1990

Из фильма была удалена сцена, где дядя Кевина в шутку снял с него штаны.

5. «Назад в будущее», 1985

В вырезанной сцене Марти Макфлай переживает, что в будущем он станет геем.

6. «Король Лев», 1994

Сначала расскажем о безобидной, но действительно не детской сцене. В ней Шрам заставляет Налу выйти за него замуж. «Мы создадим множество маленьких Шрамов», — поет лев.

Другая вырезанная сцена из «Короля Льва» удивляет жесткостью. Так, в альтернативном финале мультфильма Шрам побеждает в схватке с Симбой и сбрасывает его со скалы Предков. Думая, что противник умер, Шрам со зловещим смехом сгорает заживо в огне.

7. «Холодное сердце», 2013

На сегодняшний день «Холодное сердце» — настоящая современная классика. Дети по всему миру знают наизусть слова песни «Let It Go» и крайне обожают Эльзу.

Чтобы Эльза была симпатичным и приятным персонажем, авторы мультфильмы вырезали сцену, где принцесса пытает двух солдат Эренделла.

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