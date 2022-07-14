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Токаев поручил создать условия для релокации ушедших из России компаний в Казахстан

Денис Ламехов
Сегодня в 11:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Его слова передает ТАСС.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — заявил Токаев.

Согласно его заявлению, создание условий для перемещения бизнеса даст стране «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов».

На долю Казахстана приходится 70% прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Центральной Азии, указано на правительственном портале республики. Более 50% вложений приходится на страны Европейского союза, 15% — на США, около 5% — на Великобританию и КНР.

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