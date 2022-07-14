В сети появился трейлер фильма «Дитя тьмы: Первая жертва», который станет приквелом триллера Жауме Кольет-Серра «Дитя тьмы». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Paramount Movies.

Он представляет главных героинь новой картины: женщину, много лет назад потерявшую дочь, и юную девушку, которую принимают за потерянного некогда ребенка. Их сыграли Джулия Стайлз («Принц и я») и Изабель Фьюрман.

Последняя исполняла роль Эстер в оригинальной картине — и вернется в ее образе вновь в предстоящем фильме. «Дитя тьмы: Первая жертва» появится на стриминговом сервисе Paramount+ 19 августа.

Триллер расскажет, с чего началась история Эстер. По сюжету девушка сбегает из психиатрической клиники в Эстонии, уезжает в США и выдает себя там за пропавшую девочку. Ее принимают в семью, но вскоре темная натура Эстер дает о себе знать.