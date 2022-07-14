В сети появился трейлер фильма «Дитя тьмы: Первая жертва», который станет приквелом триллера Жауме Кольет-Серра «Дитя тьмы». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Paramount Movies.
Он представляет главных героинь новой картины: женщину, много лет назад потерявшую дочь, и юную девушку, которую принимают за потерянного некогда ребенка. Их сыграли Джулия Стайлз («Принц и я») и Изабель Фьюрман.
Последняя исполняла роль Эстер в оригинальной картине — и вернется в ее образе вновь в предстоящем фильме. «Дитя тьмы: Первая жертва» появится на стриминговом сервисе Paramount+ 19 августа.
Триллер расскажет, с чего началась история Эстер. По сюжету девушка сбегает из психиатрической клиники в Эстонии, уезжает в США и выдает себя там за пропавшую девочку. Ее принимают в семью, но вскоре темная натура Эстер дает о себе знать.
Новая «мать» Эстер начнет подозревать, что с ее «дочерью» что‑то не так. В трейлере показаны сцены, в которых девушка проявляет неожиданную агрессию и «невротическое поведение».
«Девочка» становится угрозой и, судя по ролику, пытается отравить свою «мать». Но та намерена защищать свою семью от кровожадной Эстер любой ценой.
Помимо Стайлз и Фьюрман, в фильме снялись Россиф Сазерленд и Хиро Канагава. Режиссером триллера выступил Уильям Брент Белл, сценарий написал Дэвид Коггешолл. Продюсерами стали Алекс Мейс и Дэвид Лести Джеонсон-Макголдрик.