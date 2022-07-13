ООН: 9,1 млн человек покинули Украину с 24 февраля

С 24 февраля Украину покинули более 9,1 млн человек. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Большая часть украинцев уехала в Польшу (4 608 154 человек), Россию (1 625 231), Венгрию (949 311), Румынию (831 957), Словакию (589 664), Молдавию (531 869) и Беларусь (16 674).

УВКБ ООН также опубликовал доклад, в котором сказано, что две трети беженцев с Украины не намерены возвращаться обратно в страну, пока не утихнут военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью.

«Данные показали, что 16% планируют вернуться в Украину в ближайшие два месяца, причем 15% из них планируют остаться лишь временно, чтобы навестить семью, получить припасы или помочь родственникам эвакуироваться. Из тех, кто собирается вернуться, 40% планировали сделать это в ближайший месяц», — сказано в докладе.