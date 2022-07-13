Билл Гейтс передаст своему благотворительному фонду «практически все свое состояние»

Бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс намерен передать 20 млрд долларов своему благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation. Об этом он рассказал в твиттере.

По мнению предпринимателя, «великие кризисы нашего времени требуют, чтобы мы делали больше». Среди этих кризисов он назвал пандемию, события на Украине, климатический кризис и положение женщин в США.

Гейтс пообещал увеличить ежегодные расходы фонда с 6 млрд долларов до 9 млрд к 2026 году. Для выполнения этой цели он и переведет значительную часть своего состояния.

Он отметил, что в данный момент половина средств фонда поступает от инвестора Уоррена Баффетта. «Его невероятная щедрость — это огромная причина того, почему фонд мог быть столь амбициозным», — добавил бизнесмен.

«Глядя в будущее, я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в конце концов покину лист самых богатых людей мира. Я обязан вернуть свои ресурсы обществу таким образом, чтобы это оказалось наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни», — сказал Гейтс.

Он выразил надежду, что другие люди, обладающие большими состояниями и привилегиями, последуют его примеру.