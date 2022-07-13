Вышел первый трейлер «Семейки монстров» Роба Зомби

В ролике показали главных героев фильма: созданного доктором Франкенштейном Германа Мюнстера, его жену-вампира Лили Мюнстер и еще одного вампира по имени Дедуля.

В сети появился дебютный трейлер фильма «Семейка монстров». Премьера картины состоится уже осенью этого года.

«Семейка монстров» — это перезапуск одноименного сериала 1964–1966 годов. Режиссером и сценаристом проекта выступил Роб Зомби, который является давним поклонником оригинального шоу. Он даже посвятил ему одну из своих песен — «Dragula».

Фильм рассказывает о семье Мюнстер, переехавшей из Трансильвании в американский пригородный городок. В картине снялись Джеффри Дэниел Филлипс, Шери Мун Зомби и Дэниел Робак. Кроме того, в «Семейке монстров» появились Патриция Прест и Бутч Патрик из оригинального сериала.