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В Калининграде украли гуся Гошу — героя популярных в сети видеороликов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

В Калининграде украли гуся по кличке Гоша, известного по популярным в сети видеороликам. О похищении любимца рассказала хозяйка Гоши Александра Яковлева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она написала, что гуся «зверски украли» 9 июля, взломав дверь. «Все в перьях со следами кожи», — добавила женщина. Позднее Яковлева призналась, что для нее «все потеряло смысл» без Гоши.

Хозяйка Гоши убеждена, что гуся убили, поскольку мешок, в который злоумышленники положили Гошу, «даже не шевелился». «Маленькое мое счастье! Я умоляю мироздание об одном, чтобы ты не мучился перед смертью», — написала Александра.

Женщина самостоятельно обошла все окрестные леса, но так и не обнаружила следов птицы. У следствия тем временем появились подозреваемые, в квартире которых провели обыск. О его результатах Яковлева пока не рассказывает.

Она выставила на продажу все свое хозяйство. По словам Александры, муж убедил ее оставить перепелок. Также Яковлева не смогла отдать любимую гусыню Глашу.

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