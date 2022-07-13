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В кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Французское лето»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:21

С 1 по 31 июля в кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Французское лето». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль посвящен рефлексии и дискуссии о происходящем в мире.

В программе запланированы премьеры и новинки французского кино, которые ранее не выходили в прокат в России. Так, фильмом открытия стала мелодрама «Любовное письмо» с Грегори Монтелем и Анаис Демустье в главных ролях.

Также в рамках «Французского лета» в «Пионере» на языке оригинала с русскими субтитрами покажут «Красную землю» Фарида Бентуми, «Ночного доктора» Эли Важеман, «Любовное письмо» Жерома Боннеля, «Красную землю» Фарида Бентуми и другие картины.

Ознакомиться с программой фестиваля и приобрести билеты можно на сайте «Пионера».

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