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Фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдет в этом году с 23 сентября по 11 декабря. Спектакли покажут в Москве, Петербурге и Петрозаводске, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Открытие состоится 23 сентября на московском Винзаводе. Там представят проект Context.10, который будет состоять из трех частей: спектакля «Материя», программы танцевальных перформансов и выставки Context.10, посвященной истории фестиваля.

На сцене Российского Академического Молодежного театра и в Музыкальном театре республики Карелия пройдут вечера современной хореографии. В их программе — работа «Форма ноль» Павла Глухова и «Сингулярность» Кирилла Радаева.

Первая осмысляет одну из важнейших категорий китайской философии, «Дао» («Путь»), под музыку Георга Фридриха Генделя, Соломона Грея и Макса Рихтера. Вторая — отсылает к трактовке Жиля Делеза сингулярности как события, порождающего смысл и носящего точечный характер. По словам автора, его балет будет не историей, рассказанной на сцене, а целым миром, рождающимся внутри зрителя.

Осенью на Context можно будет увидеть премьеру спектакля Анны Щеклеиной. Ее постановка исследует ландшафт коллективной и индивидуальной природы, характера и интуитивного знания.

Кинопрограмма Context.Film в этом году будет состоять из трех блоков — короткометражные фильмы, отобранные по результатам open call, полнометражное кино об искусстве и документальная картина о десятилетии фестиваля.

Впервые на Context появится детская программа. В нее войдут спектакль, мастер-классы и творческие эксперименты. Посмотреть расписание событий и узнать о них побольше можно на сайте фестиваля.

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