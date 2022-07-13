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Осел, медуза и трясущееся лицо: Emojipedia показала превью новых эмодзи для iOS и Android

Виктория Шанина
Сегодня в 17:00

В преддверии Всемирного дня эмодзи Emojipedia показала новые смайлики для гаджетов с операционными системами iOS и Android. Предварительные зарисовки опубликованы на сайте сервиса.

В новый набор вошли толкающие руки, трясущееся лицо, новые цвета сердец (розовое, голубое, серое), олень, осел, медуза, корень имбиря, веер, маракасы, значок вайфая и многое другое.

Эти эскизы должны будут пройти отбор в сентябре. Утвержденные кандидаты появятся на устройствах в конце 2022 — начале 2023 года, их добавят в стандарт Unicode 15.0 и Emoji 15.0.

Традиционно Emojipedia заявляет, что в предыдущие годы большинство кандидатов попали в итоговый список.

Также сервис отмечает, что это только черновики. К моменту их добавления на клавиатуру эмодзи изображения могут быть слегка изменены.

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