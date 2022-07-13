Стюардесса «Аэрофлота» украла из сумки пассажира 6,5 тыс. долларов

Стюардесса авиакомпании «Аэрофлот» Карина Парыгина украла у пассажира более 6 тыс. долларов из ручной клади. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Сумка, в которой находились деньги, принадлежала бизнесмену Олегу Абара. 10 июля он прилетел утренним рейсом из Антальи в Москву. С собой он взял эту самую сумку, внутри нее было почти 9 тыс. долларов.

Мужчина забыл сумку в салоне самолета, ее передали на склад забытых вещей в Шереметьево. Позже Абара вернулся в аэропорт, сумку ему выдали со склада, но там не хватало 6450 долларов.

Бизнесмен написал заявление в полицию, правоохранители начали выслеживать похитителя по камерам. Им оказалась 35-летняя стюардесса Карина Парыгина, которая принесла сумку из самолета.

На допросе она сразу призналась, что взяла деньги. По словам Парыгиной, по пути на склад она зашла в туалет и переложила деньги к себе. Затем стюардесса отвезла доллары домой и спрятала в бельевом шкафу.

В итоге деньги Олега Абара к нему вернулись, а на Карину Парыгину завели дело о краже.