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Экс-замглавы МЧС задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

В Москве задержан бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного коронавирусного госпиталя, сообщают РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседники изданий называют два таких объекта — в Иваново и в поселке Мурмаши Мурманской области. На последний, согласно распоряжению правительства, было выделено около 980 млн рублей, ущерб от действий Гуровича, по данным управления «М» ФСБ, составил 350 млн рублей.

По информации СМИ, этот госпиталь не в полной мере соответствовал требованиям МЧС — в частности, его конструкции оказались менее огнестойкими.

Источник «Коммерсанта» говорит, что экс-замминистра — главный фигурант, но в деле есть и другие — установленные и неустановленные сотрудники МЧС, однако их уголовное преследование пока не проводится. Все они принимали участие в возведении мобильных госпиталей для заболевших ковидом.

В Москве силовики провели обыски с изъятием документов и других предметов, интересующих следствие. После этого Гуровича допросили — он свою причастность к махинациям категорически отрицал. Сегодня, 13 июля, Басманный суд изберет фигуранту меру пресечения, ГСУ СКР будет просить о его аресте.

Адвокат Гуровича утверждает, что в представленных ему документах нет оснований для уголовного преследования подзащитного, а претензий от властей Мурманской области не было. Госпиталь был построен и использовался в пандемию, отмечает защитник.

Андрей Гурович был заместителем главы МЧС с 2018 года и курировал тыловые вопросы. 25 мая 2022-го Владимир Путин подписал указ о его отставке и в тот же день на расширенной коллегии ведомства представил нового министра — Александра Куренкова — выходца их спецслужб, работавшего в ФСО.

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