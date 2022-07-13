Число госпитализаций не изменится, новые меры не требуются: Роспотребнадзор о ситуации с ковидом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства в регионах, на котором прокомментировала текущую ситуацию с пандемией коронавируса в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Основные тезисы, озвученные Поповой: