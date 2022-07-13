Число госпитализаций не изменится, новые меры не требуются: Роспотребнадзор о ситуации с ковидом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства в регионах, на котором прокомментировала текущую ситуацию с пандемией коронавируса в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Основные тезисы, озвученные Поповой:
- В России растет доля более заразных вариантов «омикрон»-штамма, однако болезнь при заражении ими протекает мягче.
- Людям с хроническими болезнями следует носить маски в общественных местах. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.
- Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения болезни из‑за распространения новых вариантов штамма «омикрон» маловероятно.
- Введение новых антикоронавирусных ограничений из‑за роста числа выявленных случаев ковида в России не требуется.