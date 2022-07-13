50 Cent снимется в хорроре о социальных медиа и культуре инфлюенсеров

Американский рэпер 50 Cent снимется в фильме ужасов под названием «Skill House». Его спродюсирует компания Райана Кавана Proxima Media. Об этом сообщил Deadline.

50 Cent также выступит сопродюсером картины вместе с G-Unit Film & Television. Сценарий ленты напишет Джош Столберг, известный по комедии «Дорогая, я уменьшил детей» и хоррору «Пила 8». Он же станет режиссером «Skill House».

В ленте примут участие TikTok-звезда Брюс Холл и бывший боец ММА Пейдж ВанЗант, а также Леа Пайпс, МакКэрри МакКлаусленд, Иван Люн, Нил МакДонах, Джон ДеЛука, Кейтлин Кармайкл, Дэни Оливерос, Эмили Мей и Джейкоб Скидмор.

Картина будет посвящена социальным медиа и культуре инфлюенсеров. В ней режиссер будет изучать, на что готовы пойти люди, чтобы добиться славы. «Skill House» должен стать первым в серии фильмов.

В данный момент в Лос-Анджелесе уже проходят съемки хоррора. Они развернулись в TikTok-доме Sway House. Работой над фильмом занимаются в числе прочих продюсеры Алекс Баскин, Эми Ким, Джейми Берк, Дэниел Хертер, Джейсон Бархидт и Бобби Сарневешт. Релиз фильма намечен на начало 2023 года.