В Сирии ликвидировали лидера «Исламского государства»*

В Сирии ликвидировали лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Махера аль-Агаля. Он был убит военными США, которые нанесли удах с воздуха. Об этом сообщил сайт Центрального командования ВС США.

Американские военные нанесли удар с помощью беспилотников. Это произошло на северо-западе Сирии. В результате удара погиб один из пяти высших руководителей ИГИЛ*. Он был лидером организации в Сирии.

Еще один лидер «Исламского государства»*, по информации Вооруженных сил США, был серьезно ранен. При этом жертв среди гражданского населения предварительно не обнаружено.

В Центральном командовании отметили, что Махер аль-Агаль «нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ* за пределами Ирака и Сирии». По мнению представителя ВС США Джо Буччино, его устранение «подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак».

*«Исламское государство» признано в России террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.